Collezionismo: XI Memorial Correale

Per tutti gli appassionati collezionisti e curiosi, l’8 e il 9 giugno 2018 a Castellammare di Stabia, comune della città metropolitana di Napoli, all’interno della sala e all’esterno dell’Hotel Le Palme, un evento imperdibile.



La 47° manifestazione di numismatica, filatelia, cartamoneta, cartofilia, bibliofilia, gettoni, telecarte e oggettistica varia, organizzata dall’Associazione Circolo “Tempo Libero” di Castellammare di Stabia.

Un’occasione unica e rara per ispirare le menti, apprendere nozioni storiche, geografiche, economiche e scientifiche, grazie alla presenza di esperti studiosi provenienti da ogni Regione d’Italia.



Un’esplorazione nel passato tra oggetti quasi sconosciuti, ormai in disuso, e assolute rarità: monete antiche e moderne, banconote, francobolli, cartoline, buste viaggiate, storia postale, decorazioni militari, gettoni, tokens, stampe, orologi, album da collezione, immagini sacre, carte telefoniche, quotidiani, locandine, libri, fumetti, figurine, calendari militari, penne da scrittura, pins, spille, oggettistica varia.



Guardando al passato si possono trovare stimoli e riflessioni utili per cambiare gli stili di vita, dando significati nuovi a una realtà moderna destinata a non lasciare il segno.

In memoria del Presidente Salvatore Correale, fondatore nel 1994, dell’Associazione Circolo “Tempo Libero”, deceduto prematuramente il 28 Marzo 2013, lasciando un vuoto incolmabile.



Orari:

Venerdì 8 Giugno 2018, dalle ore 9:00/13:00 – 15:00/19:00

Sabato 9 Giugno 2018, dalle ore 9:00/13:00 – 15:00/18:00



Ingresso Libero



Ampio parcheggio custodito e sala ristorante

Durante la pausa pomeridiana, pranzo completo a prezzo fisso e irrisorio, per deliziare il palato con ottime specialità locali.



Dove:

Hotel Le Palme

Via Pioppaino n°113 - Castellammare di Stabia (Napoli)



Per informazioni:

Associazione Circolo Tempo Libero

Iscritta alla FSFI

Email: clubdeltempolibero@gmail.com

Telefono: (+39) 3498125912 (Attilio Maglio)

Pagina Facebook: Associazione Circolo Tempo Libero