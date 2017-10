Al via la mostra-mercato "Collezionare la Natura"

Il 14 e 15 ottobre 2017 si svolgerà la mostra – mercato Collezionare la Natura nel Complesso Universitario dei Santi Marcellino e Festo di Napoli.



L’esposizione avvicinerà grandi e piccini al meraviglioso mondo della natura con un’originale mostra-mercato di fossili, minerali, conchiglie, animali, piante, editoria naturalistica e accessori per collezionisti, oggetti rari provenienti da diverse regioni italiane.



Per approfondire la conoscenza dell’ambiente si terranno conferenze, esposizioni temporanee, laboratori didattici e pratici sul sistema solare, sugli animali ma anche sulle risorse minerarie ed alimentari. Un’informazione a 360 gradi con lo scopo di divulgare le scoperte scientifiche e soddisfare le curiosità su ciò che ci circonda.



I visitatori avranno la possibilità di poter acquistare reperti di pregio e piccoli oggetti naturali.



Programma



Conferenze:



Domenica, ore 11.00: Mediterraneo, un mare da squali? Massimiliano Bottaro, ricercatore e biologo marino, Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Esposizioni temporanee



Fenomeni luminosi in atmosfera. Viaggiatori dall’infinito, spettri rossi e raggi blu. A cura dell’ Associazione culturale Sky Sentinel.

Dal pesciolino rosso al pitone: specie aliene, un’invasione silenziosa che minaccia la biodiversità. A cura di Luigi Sansone, Biologo naturalista.

Renè Just Haüy: da collezionista di cristalli a padre della Cristallografia. A cura di Massimo Umberto Tomalino, Politecnico di Torino.

Laboratori ed esperienze didattiche



Ti parlo di …… Laboratori didattici di mineralogia, zoologia, antropologia, paleontologia e fisica. A cura dell’Associazione Naturalia Sabato e Domenica 10.30 – 13.30; 15.00 – 18.00

Osservando in …Alto Esperienze al Telescopio. A cura dei ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Sabato e Domenica ore 10.00 -14.00

Educando con gli animali Laboratori di corretta conoscenza con diverse specie animali. Presentazione di Pet Terapy, Riabilitazione equestre, Onoterapia. A cura dell’Associazione A.I.COTE. Onlus Sabato e Domenica 10.30 – 13.00; 15.00 – 18.00

La Terra è… Esperienze didattiche. A cura dell’Associazione studentesca Scienze Geologiche Unina

Le frodi alimentari A cura dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno Sabato ore 10.00 – 19.00

Agricoltura sostenibile e api: custodi della biodiversità vegetale. A cura dell’Associazione Green Feel Ecovillaggio

Risvegliamo i sensi: la pittura. A cura dell’artista Massimo Latte. Sabato e Domenica ore 10.00 -14.00