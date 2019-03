Buongiorno vista mare al Grand Hotel Parker’s per la Festa della Donna

Venerdì 8 marzo dalle ore 7 del mattino fino alle 10.30, il Grand Hotel Parker's apre le porte della bella sala al sesto piano per una ricca colazione con tavoli vista mare adornati con profumati fasci di mimose per festeggiare la giornata dedicata al gentil sesso. Un momento da condividere tra amiche, in famiglia, tra colleghe ma anche da sole per coccolarsi in un giorno speciale. L’ampia colazione spazia dal dolce al salato, dall’italiana o internazionale; non mancano scelte bio e prodotti a Km 0 e un corner healthy. Immancabile e in tema con la giornata sarà una deliziosa torta mimosa preparata nelle cucine dell’hotel 5 stelle Lusso. Omaggio floreale per tutte le signore.

Costo colazione euro 15.00

Il Grand Hotel Parker’s è unico a Napoli per le sue caratteristiche e sinonimo di ospitalità fin dal 1870. Gode di posizione privilegiata con una vista strepitosa sulla città e il golfo che spazia dal Vesuvio passando per la penisola sorrentina, Capri fino alla collina di Posillipo.

L’albergo offre 82 camere e suite di cui molte di recente ristrutturazione che non ha però alterato il carattere storico che contraddistingue l’hotel. Completamente rinnovato è invece l’ultimo piano dove si apre la sala colazione e banchetti, la Krug Lounge ed il nuovo ristorante George la cui cucina – rigorosamente a vista – è affidata al giovane chef Domenico Candela, napoletano ma con importanti esperienze presso pluristellate cucine francesi.

Info: Tel. 081 7612474 - info@grandhotelparkers.it