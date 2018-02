COEZ in concerto all'Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest 2018

Dopo l’incredibile successo discografico siglato dal doppio disco di platino ed un singolo, “La musica non c’è” da oltre 30 milioni di stream su Spotify, dopo un tour invernale con 28 date tutte sold out ancora prima di partire che si è concluso facendo esplodere per ben due volte il PalaLottomatica a Roma, l’artista rivelazione del 2017, COEZ annuncia un nuovo imperdibile concerto, il 29 Giugno all’ETES Arena Flegrea di Napoli per il Noisy Naples Fest 2018.

Il 21 luglio è stato pubblicato il singolo Barceloneta, collaborazione del rapper con il duo Carl Brave x Franco 126. Il singolo è stato successivamente certificato disco d'oro dalla FIMI per aver venduto oltre 25.000 copie in Italia. Per COEZ si tratta di un “ritorno in patria”. Non tutti sanno che l’artista, nome all’anagrafe, Silvano Albanese è nativo di Nocera Inferiore.

Un saluto a tutti i fan vecchi e nuovi, portando nella magica Arena di Napoli, la band e le hit di tutti i suoi dischi.