Città della Scienza, #Fuoriorario: Aperitivo al Museo

Per festeggiare la rinascita del polo museale e l’apertura di nuove, spettacolari attrazioni, come Corporea e il Planetario 3D, Città della Scienza, venerdì 31 marzo, rimarrà aperta fino alle 22 e proporrà a tutti i visitatori di prendere parte ad un “Aperitivo al Museo”.

Una serata di festa e coinvolgimento: per permettere ai visitatori di scoprire la ricca offerta di Città della Scienza, Corporea e il Planetario 3D infatti rimarranno eccezionalmente aperti fino alle 22.

In programma visite guidate, laboratori, speciali approfondimenti sulla salute, dimostrazioni di fabbricazione digitale e stampa 3D.

Special guest: l’Unione Astrofili Napoletani che accompagnerà i visitatori “tra le stelle”, attraverso osservazioni in visuale e con il telescopio.

Il bar del Planetario 3D – a cura di Terrazze Paradiso – rimarrà aperto per permettere ai partecipanti di gustare cocktail e snack.

PROGRAMMA

Visite guidate alla mostra Corporea

Dalle 17 alle 22

Durata 45’

Per tutti

Partenza dall’ingresso Corporea

Show Planetario 3D “Robot Explorer”

Dalle 17 alle 22

Durata 30’

Per tutti

Partenza dall’ingresso del Planetario 3D

Osservazioni in visuale e con il telescopio

Dalle 19.30 alle 22

Piazza della musica

Per tutti

A cura dell’Unione Astrofili Napoletani

Laboratorio e dimostrazioni di stampa 3D

Dalle 17 alle ore 22

Al D.RE.A.M. Fab Lab

Per tutti

Evento a cura del DR.E.A.M. Fab Lab

Limoncello: alla scoperta della digestione

Approfondimento scientifico sull’apparato digerente e la corretta alimentazione

Dalle ore 17 alle 22

Isola sistema digerente

Per tutti

A cura di Emilia De Filippo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Passion Fruit Caipirinha: il frutto dell’amore

Approfondimento scientifico sulla riproduzione e sulla crescita del feto

Dalle ore 17 alle 20

Isola sistema riproduttivo

Per tutti

A cura di Bruno Ferraro dell’Azienda Sanitaria Locale ASL Caserta

Birra e luppolo: ormoni in circolo

Approfondimento scientifico sugli ormoni che regolano le nostre emozioni e le nostre funzioni vitali

Dalle ore 17 alle 20

Isola sistema endocrino

Per tutti

A cura di Tiziana Spinosa dell’Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 1

Moscow Mule al cetriolo: la pelle, la nostra prima difesa

Approfondimento scientifico sulla pelle e sui nei

Dalle ore 17 alle 20

Isola sistema immunitario

Per tutti

A cura di Gianfranco Del Plato dell’Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 1

B52 flambè: composti che cambiano al variare della temperatura

Nuovi materiali e plastiche biodegradabili in sala operatoria

Dalle ore 17 alle 22

Aula Corporea, piano terra

Per tutti

A cura di Mario Malinconico, Salvatore Mallardo e Valentina Marturano dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) del CNR

Spicy Gold: gli effetti del peperoncino

Una “zoomata” sui meccanismi molecolari che si attivano quando mangiamo il peperoncino

Dalle ore 17 alle 22

Aula Corporea, piano terra

Per tutti

A cura di Pietro Amodeo e Luciano De Petrocellis dell’’Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB) del CNR

Il ritorno del drizzacapelli

Un po’ di elettricità statica per una foto indimenticabile!

Alle ore 17, 18, 19, 20, 21 nella sezione I SENSI (Corporea)

Durata 20’

Dai 6 anni in su

Per informazioni e prenotazioni

Contact Centre

contact@cittadellascienza.it

+39 081.7352.258