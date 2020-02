A Città della Scienza weekend dedicato all'Amore con attività per grandi e piccini

"L’amore è la più potente delle forze che il mondo possiede” diceva Einstein all’inizio del ventesimo secolo, ancor prima di lui lo sostenevano grandi filosofi e scienziati di tutto il mondo, e oggi lo conferma anche la fisica quantistica.

In occasione di San Valentino, la ricorrenza dedicata agli innamorati, Città della Scienza propone un programma interamente dedicato all’amore, con attività differenziate per adulti e per bambini: l’occasione giusta per comprendere questo complesso intreccio chimico, ormonale, fisico, cognitivo, emotivo che avviene nel nostro organismo quando ci si innamora e scoprire per esempio da cosa è provocata la famosa sensazione delle “farfalle nello stomaco” tipica di tutti gli innamorati.

Per il weekend dell’Amore Città della Scienza propone una speciale promo con ticket 2×1 dedicato alle coppie, con cui sarà possibile visitare il Museo Interattivo e partecipare alle attività in programma acquistando un solo biglietto invece di due.

Tra le tante appassionanti attività a tema ci sarà “L’Amore a Mare”, un percorso tematizzato all’interno della Mostra Mare per conoscere come si manifesta l’Amore a mare; la “Caccia al Tesoro di San Valentino!”, un gioco per scovare il Tesoro di Scienza analizzando gli indizi scientifici a tema amoroso e per i più piccoli tanti laboratori di manualità e creatività sui temi e i simboli dell’Amore.

Agli adulti invece, coppie e non, è riservata una visita guidata tematica sull’amore attraverso i principali exhibit di Corporea che affrontano il tema “Baciarsi fa bene!”, un percorso in 8 tappe per scoprire l’origine, i vantaggi di ricevere e dare un bacio, gli effetti sui nostri ormoni e sul cervello ed altre curiosità, e attività come “DNA e la Traccia dell’Amore” ovvero l’estrazione del DNA del proprio partner da un campione di saliva.

Come tutti i week end sarà inoltre possibile effettuare visite guidate al Museo interattivo sul corpo umano Corporea e alle mostre Mare, Paleomare, Insetti &Co, Bike_it e assistere agli spettacoli mozzafiato in programma del Planetario 3D.

LE VISITE GUIDATE E I LABORATORI SONO INCLUSI NEL BIGLIETTO DI INGRESSO.