Città della scienza a Natale continua a sorprenderti!

Nel mese di Dicembre Città della Scienza, il grande parco scientifico di Napoli, accende il Natale con una grande novità: il nuovo e attesissimo spettacolo Hidden Universe, un viaggio nell’universo e nei suoi affascinanti segreti, con immagini mozzafiato catturate dai più potenti telescopi del mondo e per la prima volta sullo schermo Imax3d, in programma dal 7 Dicembre nel Planetario, il più grande e avanzato d’Italia.

Una programmazione speciale a tema natalizio accoglierà in questo periodo adulti e bambini con coinvolgenti laboratori, attività e spettacoli come il Science Show sulle Comete, le Magic Bubbles con le bolle di sapone, i laboratori di creatività e manualità sui simboli del Natale, gli esilaranti e spaventosi Science Show con l’Azoto liquido e il Viaggio al Polo Nord Andata e Ritorno.

Sarà inoltre possibile come sempre imparare divertendosi con le tradizionali visite guidate al Museo interattivo sul corpo umano Corporea –un viaggio avventuroso alla scoperta del nostro corpo e del suo straordinario funzionamento - e alle mostre Mare, Paleomare, Insetti &Co, Bike_it ed Essere 4.0 Expo, la mostra dedicata alle applicazioni dell’industria 4.0 con tanti affascinanti exhibit provenienti da centri di ricerca, industrie e laboratori.

Il periodo di festività si concluderà con l’immancabile Festa della Befana, in programma il prossimo 5 gennaio, dalle 10 alle 14 in tutte le aree espositive del Science Centre e nella Galleria Spazio Eventi di Città della Scienza, con ingresso gratuito per tutti i bambini fino ai 12 anni. Ci si potrà mascherare da Befana utilizzando qualche vecchio abito in fondo all’armadio e gustare i tanti doni e le prelibatezze gentilmente offerte da Dolciaria Pezzella. Spazio ai tanti coinvolgenti science shows, laboratori a tema natalizio e animazione con Elfi e musica, un fantastico spettacolo di bolle di sapone insieme a ricercatori e divulgatori scientifici.

Ma le sorprese non finiscono qui, il programma completo di dicembre e delle feste è consultabile al sito www.cittadellascienza.it