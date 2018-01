"Il Gioco": weekend di gare, dimostrazioni scientifiche, giochi di squadra e quiz a Città della Scienza

Il 20 e il 21 gennaio a Città della Scienza, gare, dimostrazioni scientifiche, giochi di squadra, quiz e molto altro ancora per mettere alla prova le proprie capacità e sfidare amici e parenti sui temi della scienza.

Giocare non è solo divertente, ma è il modo migliore per conoscersi, confrontarsi, crescere insieme agli altri. Solo per Sabato 20 Gennaio non perdere l’occasione di partecipare a “Quello che faccio per stare bene”. Scopri come le relazioni sociali, l’alimentazione, l’essere attivi e la capacità di esprimere le proprie emozioni e di captare quelle altrui sono indice di una crescita sana e armoniosa.

Con “La scienza in gioco” esplora il percorso di exhibits interattivi e giochi costruiti con materiale povero e selezionati per restituire ai bambini la possibilità e il piacere di scoprire, giocando, concetti scientifici e abilità tecniche.

Avresti mai immaginato che le molecole, particelle microscopiche, si muovono a diversa velocità quando poste in un campo elettrico? Tra gel, pipette, provette scoprirai la tecnica dell’elettroforesi con gli appuntamenti, previsti per domenica 21 gennaio, di “BioMoleCularLAB: MOLECOLE IN migrAZIONE”.

Chi ha detto che la scienza non è uno spettacolo divertente? Con “La scienza divertente” sarai coinvolto in colorati esperimenti e giochi a tema per grandi e piccoli scienziati, cruciverba “biologici”, gel colorati e modellini di molecole.

Non perderti gli appuntamenti di sabato e domenica con “Attività Motoria e Benessere Psicofisico”: scopri se i tuoi movimenti sono equilibrati, rapidi e precisi attraverso una serie di semplici e divertenti esercizi fisici!

Disegni luminosi, ombre e magie, con il laboratorio “Giochi di luce”, potrai fotografare la luce in tutte le sue forme e colori, esplorandone le frequenze.

E per gli appassionati di sport, il calcio non è fatto soltanto di emozioni, ma anche questione di fisica. Un alto rimbalzo caratterizza un buon pallone? Chi gioca a tennis sul prato sintetico sa giocare anche sulla terra battuta? È meglio avere un pallone liscio o ruvido? Scoprilo partecipando all’attività “La fisica nel pallone”.

Non perderti l’appuntamento con “Il lanciamissili”: lo sapevi che in un aeroplanino di carta c’è molta più scienza di quanto s’immagini? Sfida i tuoi amici, costruendo l’aereoplanino della forma che preferisci e provando a lanciarlo più lontano possibile! Ci riuscirai?

Domenica 21 Gennaio divertiti a giocare al “Memory marino” per mettere alla prova le tue abilità mnemoniche e scopri le curiosità più bizzarre sulle creature che popolano i nostri mari.

E ancora, prova a sfidare un astuto Mercante ne “Il Mercante in Fiera di Scienza”, una versione rivisitata del tradizionale gioco di carte tra strumenti scientifici e principali scienziati di ogni epoca. Il divertimento (e si spera, il premio) è assicurato!

Oltre alle visite guidate ordinarie a Corporea, il primo museo interattivo sul Corpo Umano in Italia,da non perdere “Corporea in gioco”,una visita guidata tematizzata sugli exhibits dedicati al gioco come forma di apprendimento sul corpo umano, nascosti tra i piani del Museo Corporea.

Vi aspettano, inoltre, gli spettacoli 2D “Dalla Terra all’Universo” del nuovo Planetario per un viaggio meraviglioso dalle prime teorie dei filosofi greci fino ai più moderni telescopi e “Robot Explorers” per viaggiare insieme a sonde, lander e orbiter all’interno del nostro sistema solare.

“Chi abita la nuova casa degli insetti?” - visite guidate alla scoperta di nuovi ospiti. Potrai conoscere da vicino il gigante Heteropterix dilatata, la meravigliosa mantide foglia secca africana e la mantide stecco africana.

Per il programma completo clicca qui