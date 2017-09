CIRCOLO BOOK & TÈ: sesta edizione di Scrittura & Scritture

CIRCOLO BOOK & TÈ di Scrittura & Scritture SESTA EDIZIONE

all’ombra del Vesuvio il circolo letterario più esclusivo e atteso.



Non un semplice gruppo di lettura, ma un vero e proprio circolo letterario di altri tempi anche nelle atmosfere: il tè, bevanda dal ritmo lento e nei diversi aromi servito in raffinate teiere e tazze; i pasticcini, sempre artigianali e sempre diversi a ogni appuntamento; scrittori che si alternano a ogni incontro sulle poltrone del salotto. Per un paio d’ore si abbandonano pc, smartphone e tablet e si socializza intorno ai libri, in una conversazione tra gli scrittori di volta in volta ospiti, lettori e editrici, padrone di casa.

Unico pizzico di modernità: i giochi letterari e i premi in palio.



Il Circolo Book & Tè è in sei incontri con cadenza mensile.

dal 12 ottobre 2017 al 15 marzo 2018

PROGRAMMA SESTA EDIZIONE 2017-2018



12 ottobre |CONOSCIAMOCI E…..

Incontro con tutti i partecipanti. Avvolti dal profumo dei tè e dei pasticcini, tra un omaggio di benvenuto e un gioco letterario, faremo la conoscenza di tutti gli iscritti e sveleremo il titolo del classico oggetto dell’utlimo incontro.

Distribuzione ai partecipanti del libro oggetto dell’incontro successivo.



16 novembre| NAPOLI NELL’OTTOCENTO

Una duchessa coraggiosa ci porta nella Napoli dell’Ottocento. Scrittrice ospite, Carla Marcone e il suo romanzo storico “Teresa Filangieri. Una duchessa contro un mondo di uomini” (Libro novità).

Gioco letterario



14 dicembre| EVENTO A SORPRESA

Alle porte del Natale, ci faremo conquistare dall’atmosfera delle feste e scopriremo ancora di più il bello della lettura. L’evento è a sorpresa. immancabile il divertimento e … ricchi premi e cotillon.

Distribuzione ai partecipanti del libro oggetto dell’incontro successivo.



18 gennaio|2018 SCRITTORE SUPEROSPITE

Un viaggio a Berna nel Cinquecento tra i misteri delle reliquie. In compagnia dello scrittore Carlo Animato, vincitore nel 2015 del prestigioso torneo IoScrittore, e del suo giallo storico “Il falsario di reliquie” (Tea edizioni).

Gioco letterario e distribuzione ai partecipanti del libro oggetto dell’incontro successivo.





15 febbraio | 2018 GLI ANNI NOVANTA

Il romanzo di formazione e una spensierata estate degli anni Novanta con lo scrittore Antonio Benforte e il suo romanzo “La ragazza della fontana” libro novità.

Gioco letterario e distribuzione ai partecipanti del libro oggetto dell’incontro successivo.



15 marzo | L’IMMANCABILE CLASSICO

Poteva mai mancare in un circolo letterario così esclusivo un classico della letteratura?

Gioco letterario e del superpremio finale.



LUOGO E ORARIO

Tutti gli eventi si tengono dalle 17,30 alle 19,30 presso la sede della casa editrice Scrittura & Scritture - corso Vittorio Emanuele, 421- Napoli.(150 mt dall'uscita della funicolare di Montesanto - fermata di C.so V. Emanuele - lato sinistro;700 mt dalla metropolitana Linea 1 - Fermata di Salvator Rosa, uscita "Girolamo Santa Croce")

ISCRIZIONE

Il Circolo Book & Tè è a numero chiuso

Per partecipare occorre iscriversi telefonando al 0815449624 o scrivendo a info@scritturascritture.it.

l'iscrizione comprende: tutti i libri del programma, i sei appuntamenti, tè e pasticcini a volontà, omaggi e sconti sulle iniziative promosse dalla casa editrice Scrittura & Scritture.