Circolo Book & Tè di Scrittura & Scritture: al via l'ottava edizione

Non è autunno a Napoli se non con il Circolo Book & Tè di Scrittura & Scritture

Una delle iniziative sulla lettura più coinvolgente e divertente, che arriva alla sua ottava edizione. Sette appuntamenti mensili dal 17 ottobre 2019 al 16 aprile 2020 dalle 17,30 alle 19,30 presso la sede a Napoli della casa editrice Scrittura & Scritture

Se c’è una cosa che trasmette piacere questa è senz’altro la lettura, se poi questo piacere è condiviso con altri in un’atmosfera elegante e profumata come solo il tè e i pasticcini sanno regalare, allora il piacere raddoppia e questa lettura, animata anche da giochi letterari, diventa puro e sano divertimento.

Questo è lo spirito del Circolo Book & Tè di Scrittura & Scritture che arriva alla sua ottava edizione

Non un comune gruppo di lettura, non una convenzionale presentazione di libri ma un circolo letterario di altri tempi, nelle atmosfere e nell’ apparecchiatura. Gustosi tè e infusi, serviti in raffinate teiere e tazze; i pasticcini, sempre artigianali e sempre diversi a ogni appuntamento, sono l’ideale per chiacchierare intorno a un libro con scrittori ospiti che si alternano a ogni incontro sulle poltrone del salotto e le editrici Chantal ed Eliana Corrado perfette padrone di casa.

Il circolo Book & Tè è nato nel 2014 da una felice idea delle editrici di Scrittura & Scritture, Chantal ed Eliana Corrado, con l’obiettivo di creare un coinvolgimento più reale e meno virtuale intorno al libro. Un atto d’amore appassionato per la città di Napoli, fanalino di coda negli indici di lettura.

ogni edizione vanta sempre novità e sorprese rispetto alle edizioni precedenti, per renderlo sempre più coinvolgente, nella convinzione che la lettura e la partecipazione degli scrittori ospiti possano regalare, gioia, piacevolezza e relax e un pomeriggio divertente con i giochi letterari e i premi in palio.

Il circolo è a posti limitati. Per partecipare occorre iscriversi



Sul sito della casa editrice tutto il programma e le modalità per aderire.

www.scritturascritture.it || 0815449624|| info@scritturascritture.it