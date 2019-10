Cinzia Profita al timone di Overture per canale Italia

L'abbiamo da sempre apprezzata sul piccolo schermo attraverso le fortunatissime trasmissioni del gruppo Telecapri, ma da oggi avremo un format in più dove la stessa sarà volto e conduttrice.

Cinzia Profita, la popolare conduttrice napoletana giunge a Overture, format di Canale Italia che racconta i territori attraverso immagini e curiosità.

Un salto sul digitale terrestre nazionale che si aggiunge alla forte escalation alla carriera della stessa che oggi si è arricchita di importanti eventi che la vedono come padrona di casa.

Overture che sarà in onda in chiaro su tutto il territorio nazionale da fine ottobre, farà tappa al sud attraverso un tour che toccherà località come Formia, Cassino, Sorrento, Monopoli, Lecce e altre tappe sono in fase di contatto da parte del corpo redazionale.