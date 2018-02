"Don't Blink": ai Magazzini Fotografici il documentario sulla vita di Robert Frank

Mercoledì 28 febbraio proietteremo presso Magazzini Fotografici il documentario sulla vita del fotografo e regista Robert Frank diretto da Laura Israel.

Con le sue opere, Robert Frank, ha rivoluzionato i canoni della fotografia e del cinema indipendente, ritraendo la vera essenza degli Stati Uniti, documentando, fra gli altri, la Beat Generation e la carriera dei Rolling Stones, ed esplorando i legami familiari e l’amicizia, la memoria e la perdita.



Robert Frank, che si è raramente concesso a interviste, accetta in questo docufilm di essere ripreso dalla telecamera di Laura Israel, sua fidata collaboratrice, e si presenta con onestà e sincerità, scendendo nel suo io più solitario e nascosto.

Il film lo racconta come artista e come uomo, dalle sperimentazioni cinematografiche oltre il documentario, ai progetti fotografici, fino alla vita privata, alle amicizie e alla drammatica perdita dei figli, per tracciare uno straordinario ritratto, poetico e ruvido al tempo stesso.



Un film di Laura Israel

Durata 82 min. - Canada, USA, Francia 2015

Lingua inglese- sottotitoli in italiano

I turno ore 19:00

II turno ore 21:00

Si consiglia di prenotare: eventi@magazzinifotografici.it