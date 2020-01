cineMAGAZZINI: Focus on Letizia Battaglia a Magazzini Fotografici

A Magazzini Fotografici ritorna #cineMAGAZZINI, rassegna di docufilm fotografici che per la prima parte del 2020 sarà interamente dedicata a Letizia Battaglia, sullo sfondo della mostra dei suoi scatti in allestimento fino all'8 marzo 2020.

Una serie di docufilm per conoscere e studiare carriera e fotografia della prima fotoreporter italiana e per scoprire dettagli, storie e retroscena dietro i suoi scatti.



I primi due documentari in doppia proiezione il 15 gennaio alle 19:00 e alle 21:00 sono:

● La mia Battaglia

regia di Franco Maresco

Palermo: la fotografia, la malattia mentale dell’Ospedale Psichiatrico di via Pindemonte, la vita e la morte, l’amore e la vecchiaia. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati dalla grande fotografa Letizia Battaglia in un “incontro ravvicinato” con Franco Maresco, che vede la luce dopo vent’anni di attesa. Il risultato è il racconto intenso e inedito di una città che la Battaglia ha reso nota al mondo per la sua violenza efferata ma senza dimenticare la grazia, l’innocenza e la voglia di non arrendersi.



● Amore Amaro

regia di Francesco Raganato

Il documentario porta il titolo di una delle più importanti mostre della

Battaglia (svoltasi nel 1986) che racchiudeva scatti, per lo più in bianco e nero, sulla miseria e sullo splendore di una città, Palermo, che l’ha sempre vista ritornare dalle sue esperienze in giro per il mondo, cedendo sempre, arresa, al suo sguardo.



Doppia proiezione: h19:00 e h21:00

Contributo richiesto ai soci: 3€

Prenotazioni a: admin@magazzinifotografici.it



Diventa socio di Magazzini Fotografici per accedere a tantissime mostre, corsi ed eventi. Scopri come: http://www.magazzinifotografici.it/campagnatesseramenti2020/