Cinemagazzini - Le siécle de Cartier Bresson

RITORNA CINEMAGAZZINI!

In sala il 23 maggio LE SIÈCLE DE CARTIER BRESSON



Pierre Assouline riporta in vita il più famoso fotoreporter francese attraversando il XX secolo con le immagini, al suono della voce di Henri Cartier-Bresson stesso.



"I secoli sono stupidità; per me c'è primavera, estate, autunno, inverno, gli equinozi, e poi il resto"

Nonostante questa sia la sua idea, Henri Cartier-Bresson è un uomo del ventesimo secolo. Conosciuto in tutto il mondo, è considerato uno dei pionieri del fotogiornalismo moderno. Guerra civile spagnola, liberazione di Parigi, nascita della Repubblica popolare cinese, maggio '68: il famoso fotografo fu testimone privilegiato dei grandi eventi che segnarono il suo tempo.

Pierre Assouline, biografo di riferimento di Henri Cartier-Bresson, lo riporta in vita raccontando i punti salienti della sua carriera.



Con la voce allegra dello stesso Henri Cartier-Bresson, tratta da alcuni archivi sonori, questo film ripercorre la straordinaria inventiva del fotografo per il quale "l'obiettivo è un'estensione dell'occhio".

Nel corso di questa storia autobiografica, il percorso personale di Cartier-Bresson e la grande storia si intrecciano. Colui che è diventato solo un fotografo professionista all'età di 38 anni, parla dei suoi primi viaggi in Africa, dei suoi tre anni da prigioniero di guerra in Germania e dell'incontro con Robert Capa e David Seymour, con cui ha fondato l'Agenzia Magnum.



Film in lingua originale con sottotitoli in italiano.



Doppio turno:

ORE 19:00

ORE 21:00 (proiezione effettuata con un minimo di 10 prenotazioni)

€2,50



Per prenotarsi scrivere nome e cognome di ogni partecipante a: admin@magazzinifotografici.it



Magazzini Fotografici è una APS (Associazione di promozione sociale) con obbligo legale di tesseramento. La tessera ha un costo di 5€ ed è valida per un anno solare