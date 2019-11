"Koudelka, shooting holy land": nuovo appuntamento con #cineMAGAZZINI

Per il nuovo appuntamento con #cineMAGAZZINI, in proiezione a Magazzini Fotografici il 13 novembre alle 19:00 e alle 21:00, il docufilm:



• KOUDELKA, SHOOTING HOLY LAND

regia: Gilad Baram

Repubblica Ceca 2015 , colori , v.o. sott.ita., 76 minuti



Uno sguardo intimo nel processo creativo di Josef Koudelka, uno dei più grandi maestri viventi della fotografia. Il regista israeliano Gilad Baram ha seguito Koudelka nel suo viaggio fotografico attraverso Israele e Palestina, alla ricerca del momento più sincero in cui far emergere la verità di uno scatto.

Quarant’anni dopo aver catturato le immagini iconiche dell’invasione sovietica di Praga nel 1968, il leggendario fotografo ceco della Magnum arriva in Israele e in Palestina. Vedendo per la prima volta il muro alto nove metri costruito da Israele nella West Bank, lo sgomento lo assale, fino a spingerlo ad intraprendere un progetto quadriennale nella regione che lo metterà difronte alla dura realtà della violenza e del conflitto.

Il regista Gilad Baram, all’epoca assistente di Koudelka, lo segue nel suo viaggio attraverso la Terra Santa da una posizione enigmatica e al tempo stesso spettacolare. Ogni luogo nasconde nuovi scatti e nuove potenziali scene, emerge così un affascinante dialogo tra la cinematografia di Baram e le fotografie di Koudelka, immagini austere e mai violente di un paesaggio scolpito da muri di cemento e filo spinato, un ritratto intenso di una regione profondamente scossa dalle tensioni religiose e razziali.



Doppia proiezione h19:00 e h21:00

Contributo richiesto ai soci 2019: 3€



Prenotazioni a: admin@magazzinifotografici.it