Cinemagazzini, Focus on Letizia Battaglia II

La nuova programmazione di Cinemagazzini si basa su un particolare Focus su Letizia Battaglia: in proiezione, per la prima parte del 2020, una serie di docufilm per conoscere e studiare carriera e fotografia della prima fotoreporter italiana e per scoprire dettagli, storie e retroscena di alcune delle sue immagini in mostra fino all'8 marzo 2020.



Per il secondo appuntamento dell'anno avremo in proiezione:

● Battaglia

regia di Daniela Zanzotto

2004 - 58 min

Il documentario restituisce un'immagine nitida e immediata della fotografa che, per necessità e volontà di cronaca, ha immortalato le stragi, il dolore e gli effetti devastanti dell'azione delle mafie a Palermo. Letizia Battaglia, sembra dire il film, scatta pensando al suo ruolo e realizzando le foto come se fossero domande a cui non si può non rispondere. La fotoreporter decide di stare nel mezzo tra la morte, quella violenta dei morti ammazzati, e il mondo, quello letto sul giornale del giorno dopo, restando in attesa, pronta a partire ad ogni squillo del telefono, ad ogni sparo per strada.



● Letizia

regia di Andrea Rizzo Pinna e Simona La Marca

2016 - 13 min

Una breve intervista video, un ritratto di Letizia Battaglia realizzato durante la mostra "Anthologia" svolta presso la galleria Zac di Palermo.



Doppia proiezione: h19:00 e h21:00

Contributo richiesto ai soci: 3€

Prenotazioni a: admin@magazzinifotografici.it