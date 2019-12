Cinemagazzini: Diane Arbus & Cindy Sherman in proiezione a Magazzini Fotografici

Il 18 dicembre 2019, per il nuovo appuntamento con #Cinemagazzini - rassegna di Magazzini Fotografici dedicata ai docufilm sulla fotografia - sarà proiettato un doppio documentario su due grandi fotografe di fama internazionale:

● MASTERS OF PHOTOGRAPHY – DIANE ARBUS

regia: John Musilli

In questo documentario il lavoro della fotografa Diane Arbus è raccontato da sua figlia, dagli amici, dalla critica e dalle sue stesse parole scritte nei suoi diari prima di morire, un anno prima della produzione del documentario. Il documentario è illustrato con molte sue fotografie e descrive il suo peculiare modo di lavorare “senza l’aiuto di nessuno”, sempre attratta dallo strano, persone emarginate dalla società, gay e lesbiche, estremisti, persone con stili di gusto incerti in posa o in situazioni che ispirano ironia, in definitiva scene in cui la maggior parte delle persone preferisce guardare dall’altra parte.



● CINDY SHERMAN – #UNTITLED

regia: Clare Beavan

In questo film spiritoso e rivelatore, Cindy Sherman – ampiamente riconosciuta come uno dei più grandi artisti contemporanei viventi – concede una rara intervista al pluripremiato regista Clare Beavan.

In quattro decenni, Sherman ha utilizzato oggetti di scena e telecamere per creare una gamma mozzafiato di personaggi inventati – dalla sirena sullo schermo al clown all’invecchiante socialite – che evocano una serie di emozioni dallo shock al divertimento. Sherman appare in quasi tutte le fotografie che scatta, ma si allontana dai riflettori dei media e praticamente non appare mai sulla macchina fotografica.

Insieme a un raro accesso all’artista stessa, questo film parla di artisti, curatori e coloro che le sono più vicini durante la sua vita e carriera.



Doppia proiezione: h19:00 e h21:00

Contributo richiesto ai soci: 3€

Prenotazioni a: admin@magazzinifotografici.it