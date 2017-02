L'8 febbraio torna Cinema2Day: in sala al prezzo di due euro

Mercoledì 8 febbraio 2017 nuovo appuntamento di Cinema2day, l'iniziativa promossa dal ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo insieme ad Anec, Anem e Anica, che consente l'ingresso nelle sale italiane al prezzo di due euro, ogni secondo mercoledì del mese.

Grazie alla promozione, si potranno, quindi, acquistare al costo unitario di due euro tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previsti, con la sola esclusione delle visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa.

Tanti i cinema che hanno aderito all'iniziativa anche a Napoli.

La lista completa dei cinema aderenti Napoli

ACACIA, AMERICA, ARCOBALENO, FILANGIERI, HART, LA PERLA, METROPOLITAN, MODERNISSIMO, PLAZA NAPOLI, THE SPACE, VITTORIA, UCI-CINEMAS CASORIA, CAMPANIA THE SPACE - NOLA.