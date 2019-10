Il Cinema a Palazzo Fondi: al via la rassegna

Prende il via venerdì 22 Novembre, a Napoli nella cornice dello storico Palazzo Fondi in via Medina 24, la rassegna intitolata "La Musica nel racconto del nuovo Cinema", un ciclo di film tra i più ricercati che hanno raccontato in modo trasversale vari generi musicali e periodi storici.

Un’iniziativa a cura dell'Associazione Kinemata Arte&Cultura, realizzata in collaborazione con Palazzo Fondi, Accademia Davines e Barrio Botanico.

Quattro opere che hanno raccolto consensi e riconoscimenti nei più svariati festival internazionali, destinate ad arrivare ad un pubblico vasto ed eterogeneo. Obiettivo dell'iniziativa è la promozione della cultura cinematografica attraverso la visione di opere selezionate, creando anche momenti di incontro e condivisione.



PROGRAMMA

22 Novembre SING STREET | John Carney, Irlanda, 2016, 106'

13 Dicembre FRANK | Lenny Abrahamson, G. Bretagna - Irlanda, 2014, 95'

10 Gennaio A PROPOSITO DI DAVIS | Joel Coen – Ethan Coen, U.S.A., 2013, 105'

7 Febbraio SUMMER | Kirill Serebrennikov, Russia – Francia, 2018, 126'



19:00 AperiCine | 20:30 Apertura sala | 21:00 Inizio film

Le proiezioni sono ad ingresso gratuito e su prenotazione con Eventbrite.



Contatti: info.kinemata@gmail.com 342/1814561