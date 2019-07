Mugnano, Cinema sotto le stelle nelle Villette Comunali

Estate a Mugnano, tutto pronto per il cinema all’aperto. L’evento, patrocinato dal Comune, è stato organizzato da tutti gli Enti proloco della città. Il primo appuntamento è venerdì 19 luglio, alle 20 e 30, in villa San Lorenzo. Ad essere proiettato Il Castello prodotto e girato dagli studenti del liceo Segrè di via Crispi.

"Da ex alunna - spiega l'assessore al ramo Rita Esposito - sono orgogliosa e fiera dell’operato dei ragazzi e di poter collaborare con loro alla pubblicizzazione di questo film. Le proloco da sempre sono sensibili alle tematiche culturali e allo sviluppo delle risorse del territorio, questi eventi sono stati possibili grazie alla sinergia tra la politica e associazioni. Ringrazio anche il consigliere regionale Chianese per la sua presenza".

Il secondo incontro ci sarà, invece, domenica sera, 21 luglio, in villa Rodari con il film “Troppo Napoletano".

Presente questa sera il sindaco Luigi Sarnataro: “Per la prima volta le nostre ville comunali si trasformeranno in una sala cinematografica sotto le stelle. Sono orgoglioso che questa sera sarà presentata il cortometraggio già uscita online, girata dai nostri ragazzi del Segrè, fiore all’occhiello di tutta l’area a nord di Napoli. Ancora una volta i nostri studenti con il loro lavoro hanno il grande merito di accendere i riflettori sulle nostre radici, sulla nostra storia, sulla bellezza e unicità dei nostri monumenti, come Castel Sant'Elmo. Questa manifestazione ha un duplice obiettivo: offrire una serata diversa ai cittadini e valorizzare i talenti del territorio”.