Arena Cinematografica al Parco del Poggio 2018: torna il cinema all'aperto

La storica e attesissima arena cinematografica al Parco del Poggio riapre i battenti a partire da sabato 4 agosto e proseguira' sino alla fine di settembre.

La programmazione cinematografica darà spazio ai nuovi autori, al cinema indipendente, alle tematiche sociali e di denuncia, al cinema d'essai, ai film girati a Napoli, alle anteprime nazionali ed ai film per bambini, componendo un’offerta caratterizzata da un giusto equilibrio tra intrattenimento, cultura, attenzione ai temi sociali. Così la città di Napoli, che è stata quest’anno protagonista del cinema per aver espresso i suoi migliori talenti e per aver offerto le sue bellezze naturali e architettoniche come set ai migliori registi, potrà assistere agli spettacoli nella fresca e caratteristica arena del Poggio.

Inaugurerà la rassegna il film La Ruota delle Meraviglie per la regia di Woody Allen.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.00.

Per info e costi tel 800582463 – www.comune.napoli.it - www.harteventi.it Facebook Arena del Poggio.

In locandina il programma di Agosto