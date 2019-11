Cimitero delle Fontanelle Tour: itinerario nel quartiere Sanità ricordando il grande Totò

L’associazione De Rebus Neapolis, propone un itinerario nel luogo di sepoltura più strano, magico e sorprendente al mondo che vi lascerà a bocca aperta.

Seguiteci in questa avventura un pò “macabra”. In quella profonda fossa del Rione Sanità, conosciuta col nome di Vallone dei Gerolomini, ove da sempre confluiscono le acque defluenti dalle colline del Vomero e dei Colli Aminei, c’è un luogo chiamato sin da tempi lontani 'Le Fontanelle'. In questo luogo si trovano numerose antiche cave di tufo dalle quali, in un disegno architettonico naturale prende forma una cattedrale immensa chiamata: “Il Cimitero delle Fontanelle” straordinaria testimonianza di storia, che ospita i resti di 40.000 persone morte nelle due grandi epidemie di peste e colera che sconvolsero la città partenopea in due date distinte: nel 1656 e nel 1836. Accompagnati da una guida esperta di esoterismo, vi sveleremo colorite credenze, le quali sono indissolubilmente legate al popolo napoletano, a luoghi e ad avvenimenti considerati miracolosi e carichi di mistero, come il teschio di un defunto chiamato, ‘o Capitano, la leggenda di Donna Concetta ed il mistero dei teschi che sudano. Il tour proseguirà nel bel mezzo del rione Sanità, alla scoperta della spettacolare “Basilica di Santa Maria della Sanità” un tesoro nel ventre di Napoli. I napoletani la chiamano con il nome di San Vincenzo detto ‘o Munacone. Luogo in cui sono le catacombe di San Gaudioso; ammireremo le opere d’arte contenute in essa svelandovi le loro rappresentazioni, vi mostreremo l’opera contenente la più antica immagine mariana conosciuta a Napoli insieme ad un altare spettacolare ed unico nel suo disegno, per poi scoprire aspetti mistici e occulti racchiusi in messaggi scritti nelle pietre, affreschi e sculture. Continueremo poi inoltrandoci nelle vie del quartiere Sanità fino ad arrivare davanti l’abitazione storica dell’attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, Antonio De Curtis, in arte “Totò” soprannominato «il principe della risata».

La successiva sosta sarà nella vicinissima pasticceria più famosa della sanità dal 1920 “Poppella” per deliziarci col dolce ‘Fiocco di Neve’, fenomeno (soprattutto in senso gastronomico) che sembra un mistero, una ricetta supersegreta, che “Poppella” si tiene ben stretta…

Le ultime due tappe del nostro tour saranno presso il famosissimo palazzo monumentale dello Spagnolo, opera dell’architetto Ferdinando Sanfelice, che è stato e continua ad essere, protagonista di non poche pellicole cinematografiche. Sarà ultima tappa “Porta San Gennaro” la più antica porta della città di Napoli, che nasconde il segreto del pittore ribelle.....

Se quest’idea vi tenta e avete voglia di scoprire cosa c’è al “piano di sotto” per conoscere Napoli, questa millenaria città da una prospettiva nuova ed inedita, affascinante e mistica, allora seguiteci in questo suggestivo e coinvolgente tour.

Itinerario:

I. Il Rione Sanità e il Vallone dei Gerolomini

II. Cimitero delle Fontanelle

III. Basilica di Santa Maria della Sanità

IV. Abitazione storica di Totò

V. Sosta Degustazione da “Poppella”

VI. Palazzo dello Spagnuolo

VII. Porta San Gennaro



Al termine del tour per chi volesse partecipare ci sarà “Sosta Improvvisata”: Pranzo o cena presso un famoso ristorante del centro antico.

~La prenotazione prevede:

⁃ Tavolo riservato

⁃ Ristorante rinomato

⁃ quattro menú

⁃ * Pizza a scelta tra: Margherita, Marinara o Bianca.

Pizza*+ Bibita: €12

Pizza*+ Cuoppo + Bibita: €18

Pasta al Ragù + Bibita: €16

Pasta alla Genovese + Bibita: €16

( coperto incluso nel prezzo)



INIZIO TOUR ORE: 10:15

Durata del tour: 2:30 ore

Luogo d’incontro:

Materdei – Piazza Scipione Ammirato all’esterno dell’ascensore della metropolitana.

DATE :

NOVEMBRE:

Domenica 17 ore 10:15

DICEMBRE:

Domenica 22 ore 10:15

GENNAIO:

Domenica 19 ore 10:15



COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 10 (7 - 12 anni)

-Ridotto studenti universitari

€ 12 (con libretto universitario da comunicare alla prenotazione)

Prenotazione ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/cimitero-delle-fontanelle



Il ticket comprende:

* Visita guidata con guida esperta di esoterismo.

* Sosta Degustazione “fiocco di Neve” + caffè



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

-Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

Link Evento:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/cimitero-delle-fontanelle

