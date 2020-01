Cimento Invernale, al Circolo Posillipo torna il tradizionale tuffo dell'Epifania

Torna, come ogni anno, al Circolo Nautico Posillipo, l'appuntamento con il Cimento Invernale, il tradizionale tuffo dell'Epifania e dedicato al compianto amico del Circolo, Maurizio Tortora, che da anni ne curava con passione l'organizzazione.

Il tuffo di Buon Augurio per l'anno nuovo, in programma Lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 11.00 nelle acque di Napoli dal Circolo, è aperto a tutti i soci del sodalizio sportivo e a quanti vorranno prendervi parte.

Prima dei tuffi, sarà letta la "Preghiera del Cimento", scritta da Tortora e al termine saranno consegnate Coppe al Socio e al non socio più anziani che si saranno tuffati, con un riconoscimento anche per la categoria "donne" e una medaglia per tutti i partecipanti.

Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente del Circolo Vincenzo Semeraro e il Consigliere ai grandi aventi Filippo Smaldone.