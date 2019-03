In bici con i Cicloverdi alla cena spettacolo con la Pasta e Patate alla "Re Ferdinando"

FIAB NAPOLI CICLOVERDI

"Pedali nella Notte"

e cena spettacolo

Questa volta Si mangia Si balla Si canta e Noi ci andremo in bicicletta perché: anche a Napoli Si Puo'



L'Osteria Numero 1 di San Giorgio a Cremano (ottima cucina ottimo locale ben raccolto a clima coinvolgentemente familiare e gogliardico) al prezzo fisso di €.15,00 a persona

preparera il seguente menu culinario musicale e danzante:

ANTIPASTI

FAGIOLI ALLA CONTADINA

TORTINO DI PATATE GOLOSO

BABBÀ RUSTICO NAPOLETANO

ZEPPOLINE DI ALGHE DI MARE

PRIMO PIATTO

PASTA E PATATE ALLA RE FERDINANDO I CON SALSICCIA E PROVOLA DI BUFALA SERVITA DINT'A'RATTACAS

SECONDO PIATTO

CARNE PAESANA ALLA GRIGLIA SU PIETRA LAVICA

PATATE DI AVEZZANO FRESCHE FRITTE

DOLCE DELLA CASA

CAFFÈ o AMARO o LIMONCELLO

ACQUA VINO PEPSI SANGRIA ILLIMITATE

SU PRENOTAZIONE MENÙ VEGANO VEGETARIANO CELIACO.

la cena sarà arricchita con ANTONIO MANCINI SHOW

MUSICA LIVE - KARAOKE SINGOLO E GRUPPO - TAVERNA NAPOLETANA CANTATA E BALLATA CON TAMBURELLE - DISCO - REAGGAETON - BACHATA -

REVIVAL 70-80-90 - LATINI - BALLI DI GRUPPO



Evento soggetto a

prenotazione obbligatoria

chiamata telefonica o w.a.

(il locale ha pochi posti disponibili le prenotazioni NON DISDETTE ENTRO MARTEDI 5 MARZO comporteranno il necessario pagamento della quota)



Per informazioni

Sandro Buonaiuto 393 7583400



Ppartenza:

da Piazza Plebiscito ore 20.00.



Percorso circa 12 km

Difficolta Livello facile* (su 5)

per tutti i tipi di biciclette



percorso

Via San Carlo, Piazza Municipio, Via Medina, Via Guglielmo Sanfelice, Piazza Borsa, Corso Umberto I', Piazza Garibaldi, Via Galileo Ferraris Via Repubbliche Marinare.



Considerato che per il ritorno partiremo dalla trattoria verso le 24.00 sara opportuno fare il tragitto tutti insieme rendendoci quanto piu visibili.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO

Di media facile, adatto a qualsiasi tipo o modello di bicicletta . Consigliato a tutti.

I principianti ed I più lenti sono I benvenuti. Uno degli scopi primari dell'associazione è far constatare ai meno esperti, a coloro che non vanno in bicicletta da tanto tempo, a chi, fino a poco tempo fa, non ci sapeva andare, che "SI PUO FARE ", che non è difficile, è utile, piacevole, benefico e rilassante.

Non è una corsa . È una lenta ciclopasseggiatachiacchierante.

Nessuno resterà indietro.



La partecipazione è da ritenersi autocertificazione di idoneità fisica.



La responsabilità per eventuali danni a persone o cose è personale.



L'Associazione FIAB NAPOLI CICLOVERDI , l'organizzatore dell'escursione e la guida non assumono responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/ o cose che si potessero verificare prima, durante e dopo l''escursione.



INVITI DI CARATTERE GENERALE PER UNA CORRETTA CICLO ESCURSIONE

È necessario partecipare con la bicicletta avente freni e cambio funzionanti, gomme gonfie ed adatte al percorso.

È necessario portare con sé una camera d 'aria di scorta.

È necessario portare al seguito un gilet catarifrangente ( va bene anche quello a corredo dell'auto).

È necessario avere le luci anteriori (bianche) e posteriori (rosse); vanno bene anche quelle super economiche da 2 € facilmente reperibili).

È consigliato di indossare il casco.

È consigliato di indossare abbigliamento chiaro, adatto alle condizioni meteo.

E necessario rispettare il codice della strada.



Evento riservato ai soci FIAB regolarmente iscritti per l'anno in corso.

È possibile iscriversi anche successivamente. Quota annua €.27,00 comprensiva di assicurazione R.C. (€.20,00 per i familiari dell'iscritto - €.10,00 per i figli minoti degli anni 14)

Potete leggere tutti i vantaggi e le convenzioni suhttp://www.cicloverdi.it/come-diventare-socio-cicloverdi.

Aperto ai non soci quale prima esperienza al fine di incontrarci, conoscerci, provare e trascorrere un momento piacevole in bicicletta, tutti insieme, per poi valutare la possibilità di iscriversi e di usare la bicicletta nella quotidianeita per ogni spostamento



IMPORTANTE

La FIAB NAPOLI CICLOVERDI non è un operatore turistico, pertanto, non fornisce un servizio di professionalità turistica.

Qualsiasi difficoltà si presenti, sia organizzativa che logistica, va affrontata collettivamente, tutti insieme.