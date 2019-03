Cicloverdi Fiab Napoli aderiscono all'Earth Hour 2019 del WWF

Sabato 30 marzo 2019, i Cicloverdi Fiab Napoli partecipano in bicicletta all'Earth Hour – l’Ora della Terra 20,30-21,30

un’ora al buio a difesa della terra e nella lotta al cambiamento climatico promossa dal WWF internazionale e giunta alla sua dodicesima edizione

A Napoli si spegneranno le luci di Maschio Angioino, Castel dell'Ovo, Municipio

Il WWF sarà in Piazza Municipio con "Lancia il tuo appello per il clima”

Sarà allestito un "corner” in cui ciascun cittadino, studente, Ente, Associazione potrà venire a lanciare il proprio appello per la difesa della terra e per la lotta al Cambiamento Climatico. Lo scopo è dare ancora più voce al grido che Greta Thunberg sta lanciando ai politici di tutto il mondo perché attuino gli impegni presi per contenere l’aumento della temperatura sulla terra.