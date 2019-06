I Cicloverdi all'Archeo Bike Tour

Sabato 29 Giugno riparte L’ARCHEO BIKE TOUR 2019 in collaborazione con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Visiteremo la suggestiva Piscina Mirabilis, la più grande cisterna nota mai costruita dagli antichi romani, ed aveva la funzione di approvvigionare di acqua le numerose navi appartenenti alla Classis Misenensis della Marina militare romana. La cisterna venne interamente scavata nel tufo della collina prospiciente il porto, ad 8 metri sul livello del mare. A pianta rettangolare, è alta 15 metri, lunga 70 e larga 25, con una capacità di 12.000 metri cubi. È sormontata da un soffitto con volte a botte, sorretto da 48 pilastri a sezione cruciforme, disposti su quattro file da 12.

Terminata la visita ci dirigeremo verso miseno per visitare l’antico teatro Romano. Adiacente al Sacello degli Augustali, il teatro è in parte ricoperto da edifici moderni, ma ne sono ancora riconoscibili alcuni tratti degli ambulacri di sostruzione ed accesso alle gradinate, che sulla sommità si appoggiano al costone di Punta Sarparella. Attualmente vi si entra dall’ambulacro inferiore ad emiciclo coperto con volta a botte, scavato nel tufo e foderato in opus vittatum.



Al termine del tour in bicicletta per chi volesse ci sposteremo a Bacoli, nei pressi del Molo di Marina Grande allo Chalet living per il Fresella Time, in cui degusteremo una buonissima fresella ricca di pomodorini locali e basilico, vino fresco ed anguria al costo di 7€.

Si consiglia di venire attrezzati con telo mare e costume per fare un tuffo per rinfrescarci dopo la pedalata.



Luogo dell’appuntamento è nei pressi della stazione della Cumana di Lucrino alle ore 9.00.



Come raggiungere il luogo dell’appuntamento:

per chi abita in zona Bacoli e Pozzuoli, il luogo è facilmente raggiungibile in bicicletta;

per chi vuole arrivare in auto c’è possibilità di parcheggio su strisce blu nell’area adiacente la piscina comunale (in prossimità dell’ingresso del lago Lucrino);

per chi volesse raggiungerci in treno, nei pressi del luogo di incontro c’è la stazione della cumana di Lucrino, mentre la stazione della Circumflegrea più vicina è quella di Licola (a circa 6,5 km).

Il tour durerà circa 3 ore compreso di giro in bici e visita alle Terme.



L’ingresso alla Piscina Mirabilis che al Teatro Romano sono gratuiti.

N.B. Per questioni logistiche e organizzative si prega di confermare il prima possibile la partecipazione all'evento.

Tutor: Dario Chianetta: 333 7424869 Monica Barbieri: 349 5568210 Claudia Vellusi: 333 4025780

Email: info@percorsicumani.it

Difficoltà: medio/bassa accessibile anche a chi non fa costante uso della bici.

Bicicletta: qualsiasi tipo o modello purché con cambio; si raccomanda di verificare l'efficienza del mezzo (freni e ruote) è consigliabile avere un kit ricambio per camera d'aria

Ricorda di mettere il casco ed accendere le luci per rendere la tua bici più visibile in sede promiscua.

POSSIBILITA' DI NOLEGGIARE BICI A TARIFFA AGEVOLATA

PER LA MATTINATA Fino alle 14,00: BAMBINO e ADULTO: Mountain bike Euro 5- Elettrica Euro 10.

NB: per il NOLEGGIO delle BICI da Lucrino oppure da Pozzuoli in prossimità della stazione cumana, contattare Salvatore (a Ruota Libera) tel. 08119185132 – 3772756242 - si consiglia la prenotazione

Percorsi Cumani non è un tour operator da cui pretendere professionalità turistica, per cui l’organizzatore non è da considerare alla stregua di colui/colei che debba risolvere tutti i più disparati bisogni. Qualsiasi difficoltà si presenti, sia organizzativa che logistica, va affrontata collettivamente. Vi consigliamo inoltre di venire vestiti adeguatamente: indossare il casco, e abiti comodi che vi rendano visibili.