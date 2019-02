In bici con i Cicloverdi al 37° Corteo di Carnevale a Scampia

Come ogni anno, i Cicloverdi Fiab di Napoli propongono una passeggiata in bici per poi partecipare al corteo per il Carnevale di Scampia, organizzato dai Gridas.

Il tema del Carnevale del gridas di quest’anno «‘O CANTASTORIE ovverossia CHI ‘A CONTA JUSTA E CHI NO» vuole rivalutare il ruolo e l’importanza di chi racconta e approfondisce le storie, indagando dietro i fatti, riscoprendo le persone dietro numeri, etichette e preconcetti.

La Cultura al primo posto per poter scegliere consapevolmente quali storie vogliamo ascoltare e da chi farcele raccontare e per costruirne tutti insieme il finale.

Ed è per questo che durante il percorso in bici si parlerà delle STORIE DI NAPOLI, perché per la nostra città vogliamo scrivere un finale diverso.

L'appuntamento è a piazza Dante alle 8,30 partenza ore 9,00

I bambini potranno partecipare, accompagnati da genitori e da una nostra guida, prendendo la metropolitana e scendendo alla fermata metró di Scampia, dove alle ore 10 troveranno Francesco Landolfi ad attenderli per proseguire poi tutti insieme per il carnevale.

Percorso: P. Dante- Museo- Capodimonte- Metro di Scampia- Sede dei Gridas

Guidano: Teresa Dandolo 3387523019

Francesco Landolfi: 3396831431