Fiab Cicloverdi di Napoli propongono una speciale Befana 2020 con il Ciclotombolella Party



Appuntamento: domenica 5 gennaio ore 18,30 presso la biblioteca Annalisa Durante a Forcella, in Via Vicaria Vecchia 23



Per i Soci 2020 ingresso gratuito (sarà possibile iscriversi durante l'evento non oltre le ore 20,00)



Per i non soci (parenti, amici, simpatizzanti) che accederanno alla festa è prevista un contributo associativo di euro 5,00 e per i minori di 14 anni euro 2,00



Sarà possibile parcheggio bici all'interno della Biblioteca in luogo sicuro



ATTENZIONE: PER I SOCI CHE PARTECIPANO ALL'EVENTO E VOGLIONO ESSERE IN TEMPO ALL'ESTRAZIONE DEI PREMI DELLA CICLOTOMBOLELLA RISERVATI AGLI ISCRITTI 2020 IL TERMINE ULTIMO PER ISCRIVERSI SARÀ IL 5 GENNAIO ALLE ORE 20,00 NEL LUOGO DELL'EVENTO - PER CHI SI ISCRIVE ONLINE A FIAB O A FIAB NAPOLI CICLOVERDI O EFFETTUA IL VERSAMENTO VIA BONIFICO O CONTO CORRENTE POSTALE È INDISPENSABILE CHE INVII L'ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE ENTRO LE ORE 15,00 DEL 5 GENNAIO 2020 ALLA MAIL: cicloverdiposta@gmail.com - OPPURE SI RECHI AL LUOGO DELL'EVENTO CON LA RICEVUTA DI VERSAMENTO ENTRO LE 20,00 DEL 5 GENNAIO 2020



Alle ore 21,00, dopo la tombola che avrà i suoi premi per tutti i presenti all'evento soci e non soci, vi sarà l'estrazione di ricchi premi tra i soci 2020 tra cui spiccherà il PRIMO PREMIO: una bici pieghevole.