IT.A.CA' 2019 La memoria della città: ciclopasseggiata

Ciclopasseggiata organizzata dall'arch. Teresa Dandolo per i Cicloverdi Fiab Napoli

nell'ambito di IT.A.CÀ Napoli II edizione

26 ottobre – 2 novembre 2019

Programma > https://bit.ly/2VZm1lb

Appuntamento piazza Dante ore 9,30

Partenza inderogabile ore 9,45



La permanenza delle architetture lascia segni indelebili che continuano a vivere nella quotidianità di Napoli. Questo archivio della memoria è il nostro patrimonio culturale da tutelare.

E' così che quest'anno affronteremo il tema della 'restanza'. Infatti la storia della città verrà esplorata attraverso alcune tracce ancora oggi visibili nella forma urbana. L’itinerario, guidato dall’arch. Teresa Dandolo, andrà da piazza Dante a Bagnoli. Tappe principali del percorso saranno le permanenze greco-romane, nel centro antico, quello che resta della città medievale dopo gli sventramenti ottocenteschi, i quartieri spagnoli, l’insediamento di Palepoli, l’antico collegamento tra la città antica e Posillipo, la città industriale

Percorso:

Piazza Dante - Piazza Bellini - Via Medina- Piazza Bovio- Piazza Municipio - Via Toledo- Piazza Plebiscito- Castel dell'Ovo- Villa Comunale- Via Posillipo- Discesa Coroglio-Piazzetta Bagnoli

Ritorno libero



Evento gratuito

Si può partecipare solo con bici propria



Per info e prenotazioni: cell. 3387523019

Itaca migranti e viaggiatori - Festival del Turismo Responsabile è il primo e unico festival in Italia che si occupa di turismo responsabile e innovazione turistica. Premiato dall‘Organizzazione Mondiale del turismo dell’ONU invita a scoprire luoghi e culture attraverso itinerari a piedi e a pedali, workshop, seminari, laboratori, mostre, concerti, documentari, libri per lanciare un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive.



Un cammino unico in tanti territori diversi, per trasformare l’incoming in becoming. Coniugando la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini