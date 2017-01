Sono Solo Suono - One Man Show di Ciccio Merolla

SONO SOLO SUONO è un progetto musicale/teatrale con il percussionista e cantante partenopeo Ciccio Merolla, prodotto dalla Jesce Sole, la cui prima assoluta sarà a Napoli il 20 gennaio al Teatro Sannazaro (fino al 22 gennaio).

Nato da un’idea dello stesso Merolla, coadiuvato dalla regia di Raffaele Di Florio, SONO SOLO SUONO potrebbe definirsi una sintesi “teatrale” di quella che è un'intera esperienza di vita del percussionista Ciccio Merolla, da sempre impegnato nella sua attività di ricerca e sperimentazione di nuove sonorità.

Un anomalo One man show, in cui il percussionista partenopeo si racconta attraverso un gioco di creazione sonora, di performance e virtuosismi che condurranno lo spettatore in un viaggio in cui il surreale si fonde e si confonde con quello che invece è tangibile e reale.

Uno spettacolo di suoni, virtuosismi, assoli, canzoni (testi dello stesso Merolla, ma anche omaggi a Carosone, Daniele e Gragnaniello) in cui Merolla, in una scenografia costituita da "potenziali" strumenti musicali, diventa mattatore capace di meravigliare il pubblico in uno spettacolo.

Biglietti in prevendita sul sito ETES

oppure prenotandoli al botteghino del teatro allo 081411723

(Orario botteghino dalle ore 10:00 alle ore 20:00 )