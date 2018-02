Al Sannazaro l’etnofunk di Ciccio Merolla

Mercoledì 21 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Sannazaro è di scena “Etnofunk”, il concerto di Ciccio Merolla organizzato dalla Jesce Sole in collaborazione con il Teatro Sannazaro, che si colloca all’interno della rassegna Sound of the City (costo biglietto 12 euro più d.p.).

Percussionista, cantante, autore, musicista carismatico dallo stile inconfondibile, uno dei più accreditati nel panorama musicale,Ciccio Merolla, ad un anno dal grande successo del suo one man show “Sonosolosuono”, ritorna nel teatro storico situato nel salotto di Napoli, questa volta con la sua band in formazione completa e tanti ospiti per ripercorrere insieme al pubblico le tappe salienti della sua carriera ventennale. Dalle atmosfere Medio Orientali, culla dei suoni del Mediterraneo, ai ritmi di Partenope, città natia del musicista, passando per la contemporaneità dell’etno rap, Ciccio Merolla offrirà uno spettacolo unico in cui i virtuosismi degli assoli di percussioni si alterneranno ai suoi brani di successo, passando per gli omaggi ai pilastri della canzone napoletana come Carosone, fino a proporre alcuni nuovi brani che faranno parte del prossimo progetto discografico, attualmente in lavorazione. Ci saranno inoltre intermezzi di body percussion in cui Ciccio Merolla darà prova di virtuosismo ed ironia.

Un concerto inedito dunque, pensato ad hoc per una location teatrale come quella del Sannazaro: “Quando noi siamo accordati con l’universo, possiamo far uscire il suono giusto. Il teatro è il massimo della sonorità, supera ogni impianto acustico possibile, è un bozzolo che esalta la percezione” – afferma Merolla, anticipando le sensazioni che solo un luogo magico come il teatro sono in grado di restituire all’ascoltatore che diventa un tutt’uno con i musicisti che si esibiscono sul palco, così vicini al pubblico da abbattere anche le ultime barriere fisiche, regalando una sintonia straordinaria.

Insieme a Ciccio Merolla saliranno sul palco del Sannazaro :

Giuseppe Spinelli (chitarre); Antonio Esposito (batteria), Paolo Sessa (piano e keyboards);Gianfranco Campagnoli (tromba), Dario Spinelli (basso), Andrea Oluwong Esposito( dubmaster); special guest: Brunella Selo, Speaker Cenzou, PeppOh.

prevendite:

Azzurro Service: https://goo.gl/PEF5Ra

Go2: https://goo.gl/YTHg4D

o presso Jesce Sole – 0815520906 jescesole02@gmail.com

o presso il botteghino del Teatro Sannazaro via Chiaia, 157 Napoli Tel.081 418824