Ciccio Merolla live al HBTOO

Dopo il successo dello spettacolo teatrale "Sono Solo Suono" e quello della canzone antirazzista "Gente Do Sud" del collettivo Terroni Uniti, Ciccio Merolla torna sul palco con il suo groove inimitabile per dare vita ad un nuovo live che si terrà sabato 1 aprile presso HBTOO. Sul palco del locale di Coroglio, il musicista partenopeo con il dubmaster Oluwong, proporrà brani del suo repertorio come Song ‘E Napule, Fratamme’, ‘O munno che sento e tanti altri, intervallati come sempre da virtuosismi ed assoli di percussioni, a cui aggiungerà nuovi brani, come il nuovo singolo “Caravan Petrol rmx” che anticipa l’uscita dell’album. Con questo brano il musicista rende omaggio ad un grande nome della canzone partenopea, Renato Carosone, incidendo una versione inedita di Caravan Petrol (OLW RMX)

Il brano originale, pubblicato da Renato Carosone nel 1958, da un punto di vista musicale è una delle prime canzoni che mescola sonorità arabe con la musica occidentale e, proprio questa sua caratteristica, Ciccio Merolla sceglie di interpretarlo, perché vicino alle sue sonorità che mescolano con maestria i suoni arabi con quelli napulegni. Il remix di Andrea “Oluwong” Espostito conferisce un’ulteriore contemporaneità ad un brano già moderno ed attuale come Caravan Petrol, dandogli nuovo smalto ancora più radiofonico e spendibile nelle dance floor della prossima estate. La darabouka, suonata con il virtuosismo del Ciccio Merolla percussionista, non snatura il brano originale, ma lo veste ancora di più di quell’oriente non troppo lontano.

Anche da un punto di vista contenutistico, Ciccio Merolla rispetta l’ironia del testo, convogliandola nel videoclip del brano https://youtu.be/GUaZP23PhpA per la regia di Gianluigi Sorrentino, che sceglie come set quello informale della casa di Ciccio Merolla, in particolare della cucina in cui il musicista prepara un invitante piatto di spaghetti al pomodoro. Dopo quasi sessant’anni dall’uscita del brano, il musicista canta quei versi attualissimi canzonando chi è ancora alla ricerca spasmodica di un petrolio, simbolo, questa volta, di quei falsi dei della felicità a cui Ciccio Merolla decostruendone l’autorità, offre con un sorriso un piatto di pasta da consumare in compagnia.

HBTOO via Coroglio 156

Start h23

Ciccio Merolla Live

Dj Cerchietto

Dj Franco Virgilio

& Stefano Capasso

Voice: Mario C

Ingresso free entro le 24