Ciao Mimì, Canto a Mia Martini: concerto teatralizzato dedicato a un'icona della musica italiana

Inizia domenica, 24 novembre, alle ore 19,00, il primo di quattro concerti teatralizzati, nuovissimo, esclusivo format de “La chiave di Artemysia”.

Il primo della serie, dedicato ad un’icona della musica italiana, MIA MARTINI, inaugura la prima performance in una location d’eccezione: PALAZZO VENEZIA, A’ Mabasciata.

Durante la piece, oltre ad essere eseguiti gli splendidi brani dell’artista dalle attrici-cantanti Diletta Acanfora e Livia Berté, accompagnate dalla pianista Claudia Coco Vietri, verranno narrate le singolari vicende della vita insolita e straordinaria di Domenica Berté, in arte Mia Martini.

Un nome che è stato per lei croce e delizia, che l’ha accompagnata fino alla notte misteriosa della sua morte, inaspettata e tuttora rimasta insoluta.

Durante lo spettacolo verranno narrate curiosità ed accadimenti della vita della cantante che raramente sono arrivati al pubblico, e tutti da un punto di vista “interno”.

Livia Berté infatti, nipote di Mia, per renderle omaggio, attingerà ai racconti del suo patrimonio familiare, e non a quelle che sono state le sterili notizie dei giornali.

Tutto questo per la prima volta, in totale esclusiva.

Per info e prenotazioni (necessaria)

+39 3341451971/+39 3714285438

mail lachiavediartemysia@gmail.com

whatsApp +39 3404657949

fb la chiave di Artemysia