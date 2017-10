Grande caccia al tesoro cittadina di Napoli

Una Città per Giocare è un progetto promosso dall'Assessorato al Welfare del Comune di Napoli - Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e realizzato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo in sinergia con la Ludoteca cittadina del Comune di Napoli.



Con una Città per Giocare, la Città diventa, con i suoi spazi, le sue strade, i parchi, i giardini ma soprattutto con le sue risorse educative, il luogo della sperimentazione ludica, di nuove sensibilità, di percorsi di educazione, di produzione e fruizione culturale, di attività creative, ricreative, ludiche. Favorisce e supporta le capacita e le competenze del territorio promuovendo percorsi e attività nell'ottica della realizzazione di un "sistema ludico urbano" che possa contribuire alla creazione di una "Città Educativa" che diventa necessario costruire se si vogliono garantire i diritti dei bambini li dove essi vivono.

La prima annualità del progetto si conclude con un grande evento che vede protagonista la Città: una caccia al tesoro in centro città, per visitarla e osservarne con cura i dettagli alla scoperta degli spazi di gioco da utilizzare. Un gioco interattivo che porterà a guardare la città con altri occhi, curiosi e attenti. Le squadre si sfideranno a suon di fotografie...vincerà chi sarà più attento e compatto con la sua squadra.



Come funziona

All'evento partecipano squadre prenotate entro il 3/10/2017

- ore 16:00 quattro luoghi di partenza in città

- ore 16:30 20 luoghi da scoprire e fotografare passeggiando nel centro di Napoli

- ore 18:30 max consegna delle prove in piazza Municipio



Premiazione alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dell'Assessore alle politiche sociali Roberta Gaeta.