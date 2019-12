Arriva il Christmas Street Food Village

“Christmas Street Food Village”: è questo il nome dell’ evento che renderà memorabile il Natale a Santa Maria la Carità.

Un enorme villaggio del gusto che darà tono e sapore all’atmosfera natalizia e alla magia delle prossime festività in una chiave completamente diversa dal solito. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Active Youth for Europe” con il patrocinio morale ed economico del Comune di Santa Maria la Carità, si svolgerà nella cittadina sammaritana nei giorni 22 – 23 e 24 Dicembre e allestirà l’intera area dedicata con piccole, glamour Apecar e truck food attrezzati che metteranno a disposizione di cittadini, turisti e buongustai qualsiasi tipo di golosità, prelibatezze culinarie abbinate all’ampia scelta di birre e bevande varie.

Non solo cibo, la punta di diamante dell’ evento natalizio sarà la Silent Disco, in programma lunedi sera alle ore 20:30. Altre forme di intrattenimento sono, invece, rappresentate dal Flash Mob, che aprirà ufficialmente le danze del villaggio, dagli artisti di strada che cambieranno il volto del Paese facendolo diventare un teatro a cielo aperto, animato da esibizioni divertenti e spensierate di giocolieri e trampolieri, nonchè dagli show musicali live che per tre giorni allieteranno l’udito dei visitatori.



Di seguito il programma dettagliato del “Christmas Street Food Village”

Domenica 22 dicembre

Ore 17:00 - Raduno Biker

Ore 18:00 - Apertura ufficiale del villaggio

Ore 18:30 - Flash Mob a cura di “Pathos” Scuola di ballo

Ore 20:00 - Live Show BOSSFAMILY & AKA7EVEN

Ore 21:00 - Musica live con gli “Allerija”



Lunedì 23 dicembre

Ore 19:00 - Apertura del Villaggio

Ore 20:30 - Silent Disco



Martedì 24 Dicembre

Ore 11:00 - Apertura del Villaggio

Ore 13:00 - Intrattenimento con giocolieri e artisti di strada

Ore 14:00 - Dj Set Enzo Soccavo + Voice Alfonso Benevento + Mr Savy live percussion

Ore 18:00 - Chiusura ufficiale del Villaggio