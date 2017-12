Christmas Festival, maltempo rovina la festa: apertura rinviata

Doveva aprire domani 2 dicembre, ma il maltempo ci ha messo lo zampino. Festa rimandata per il Christmas Festival, il villaggo di Natale allestito dalla Mostra d'Oltremare.

Oggi pomeriggio, l'area è stata presentata alla stampa, mentre l'apertura al pubblico dovrebbe slittare al 7 dicembre, pioggia permettendo. Trenta giostre "rianimate" da Edenlandia, stand enogastronomici e spettacoli tutte le sere animeranno quello che è stato definito dagli organizzatori il villaggio natalizio più grande della Campania.

Buone notizie per Edenlandia. Il Christmas Festival, infatti, dovrebbe fare da preludio alla riapertura del parco giochi, annunciata per Carnevale 2018. Sperando che non si tratti dell'ennesimo annuncio da smentire.