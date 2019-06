Il fotografo Chris Steele-Perkins a Magazzini Fotografici

Per la prima volta a Napoli, il 14 giugno 2019 alle ore 19:00 il fotografo MAGNUM PHOTOS Chris Steele-Perkins presenta a Magazzini Fotografici Japan, una mostra a cura di Laura Noble.



Il progetto Japan racconta il forte legame che Steele-Perkins ha consolidato con il Giappone nei suoi 48 viaggi al paese.

Nella visione regalata dalle foto di Steele-Perkins è posto l’accento sulle contraddittorie peculiarità del panorama nipponico, terra molto legata alle antiche tradizioni ma allo stesso tempo iniziatrice costante di nuove tendenze. Costumi, abitudini, sport, look diversi si alternano tra lo stile della radi-cata cultura conservatrice e il moderno culto della stravaganza.



Le immagini realizzate dal fotografo lasciano emergere le differenze che le grandi metropoli e le pic-cole comunità rurali regalano al paese, attraverso le armoniose diversità degli ambienti, delle culture e delle atmosfere. Le vivaci luci al neon sempre accese di Tokyo convivono con la silenziosa maestà del Monte Fuji che, nella sua imponenza, appare sempre presente, immobile e senza tempo. Questo strano e particolare equilibrio ci permette di godere della strana e affascinante diversità del Paese del Sol levante.

Steele-Perkins, attraverso il progetto Japan, celebra questa deliziosa combinazione di bello e bizzar-ro e racconta i molti strati di una cultura ricca di tradizione e nuove tendenze.



La mostra è composta da una serie di stampe divise in tre blocchi, per lasciare assoluta libertà al flusso narrativo e per permettere che tradizione e vita contemporanea si fondano senza distinzione tra vecchio e nuovo, sottolineando così gli aspetti più affascinanti del paese.



BIO AUTORE

Chris Steele-Perkins, classe 1947. Studente di psicologia prima che fotografo, dedica i suoi primi lavori alle popolazioni con difficoltà sociali delle città inglesi.

Per un lungo periodo fa parte del collettivo EXIT, collaborazione che culminerà con l’uscita del volu-me Survival Programmes.

Nel 1979 pubblica la sua prima opera personale, The Teds, che esamina la subcultura britannica dei Teddy Boy degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta.

Successivamente, Steele-Perkins inizia un lungo periodo di viaggi, scattando in Africa, Afghanistan e, più avanti, in Giappone.

Dal 1979 è membro dell'agenzia Magnum Photos.



BIO CURATRICE

Laura Noble è una scrittrice, gallerista e artista inglese.

Ha scritto per importanti riviste fotografiche tra cui Next Level, Foam, Snoecks e Image.

È stata per un lungo periodo contributor per il London Independent Photography e Editor per il Pho-toicon Magazine. È autrice di numerose monografie e del volume The Art of Collecting Photography.

Dopo diversi anni alla The Photographers 'Gallery, ha fondato la Diemar / Noble Photography Galle-ry a Londra insieme a Michael Diemar e successivamente, nel settembre 2012, Laura inaugurerà la L A Noble Gallery, presentandola alla Unseen Photo Fair di Amsterdam. La galleria rappresenta arti-sti affermati e giovani talenti emergenti con particolare attenzione alla fotografia contemporanea.

Dal 2016 Laura Noble produce e cura il FIX Photo Festival, un evento annuale, con tour guidati dai curatori, incontri con artisti, proiezioni di film e un articolato programma di workshop.



La mostra è ospitata dallo spazio espositivo Magazzini Fotografici, situato nel centro storico di Napo-li, nell’antico Palazzo Caracciolo D’Avellino del Decumano superiore (patrimonio UNESCO).

Nata da un’idea della fotografa Yvonne De Rosa, l’APS ha come elemento fondamentale l’ obiettivo della divulgazione dell’arte della fotografia finalizzata alla creazione di un dialogo che sia occasione di scambio e di arricchimento culturale.

Il team di Magazzini Fotografici è composto da: Yvonne De Rosa - Art Director e Founder, Roberta Fuorvia – curatrice e event organizer; Valeria Laureano, fotografa e coordinatrice e Rossella Di Pal-ma responsabile ufficio stampa e comunicazione.