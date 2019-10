Dal 29 ottobre al 3 novembre torna nelle strade del Vomero l'appuntamento con "Chocoland - La terra dei golosi".

La fiera del cioccolato, giunta alla sua 11esima edizione, sarà dedicata quest'anno al cinema.

Tantissimi gli eventi che animeranno gli stand dislocati in via Scarlatti e via Luca Giordano.