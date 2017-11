Chiude con un grande successo “Aestetica - Beauty Difference”

Chiude con successo la ventunesima edizione di "Aestetica - Beauty Difference", il salone mediterraneo dei professionisti della bellezza, del benessere e dell'acconciatura, tenutasi anche quest'anno presso il polo fieristico della Mostra d'Oltremare di Napoli. L'evento ha ospitato 190 aziende leader del settore provenienti dall'Italia e dall'estero esponendo più di 500 i marchi della cosmesi, attrezzature, make up, nail e tricologiaUna superficie espositiva di 12mila metri quadrati organizzata in 5 padiglioni, sviluppati in un percorso lineare, obbligatorio e continuativo che, come ogni anno, accompagna i visitatori in una promenade semplice e gradevole.

“Aestetica - Beauty Difference”, il concept della kermesse di quest'anno, ha viaggiato controcorrente, voltando ancora di più le spalle a una bellezza artefatta e innaturale, troppo spesso connessa ad atti invasivi e lontani anni luce dal rispetto di sè, puntando sulla valorizzazione delle differenze. Presente alla conferenza anche Paola Del Giudice, consigliere della decima Municipalità del Comune di Napoli: «Interessante il binomio bellezza e benessere che quest'anno pervade gli stand di Aestetica, grande fiera del centro sud che si rivela essere anche quest'anno punto di riferimento per gli esperti del settore. Ottima, inoltre, l'idea di dedicare l'iniziativa all'isola verde, esprimendo solidarietà con il proposito di farla rinascere tramite il turismo e percorsi di benessere».