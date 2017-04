Chiara Civello presenta il suo nuovo disco “ECLIPSE”

Giovedì 6 aprile a La Feltrinelli di NAPOLI (Piazza dei Martiri – ore 18.00), la cantautrice CHIARA CIVELLO presenterà il suo nuovo disco “ECLIPSE” (distribuzione Sony Music Italy).

Il pop italiano elegante, le influenze brasiliane, una manciata di cover, gli arrangiamenti elettronici. Tutto questo è “Eclipse”, dodici brani che uniscono gli elementi fondanti della musica di Chiara alla produzione illuminata di Marc Collin (Nouvelle Vague), capace di trovare un perfetto equilibrio tra atmosfere classiche e sonorità moderne.

Questa la tracklist dell’album: “Come vanno le cose”, “Eclisse twist”, “Cuore in tasca”, “Qualcuno come te”, “Sambarilove”, “Parole parole”, “Amore amore amore”, “La giusta distanza”, “Um dia”, “New York City Boy”, “To Be Wild”, “Quello che conta”.

La cantautrice tornerà poi a Napoli il 5 maggio, per un concerto alla Basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli