Chiara Civello in concerto

A tre anni di distanza dall’ultimo disco “Canzoni” e dopo il fortunato tour che l’ha portata ad esibirsi in Italia e all’estero, la sofisticata cantautrice CHIARA CIVELLO torna con un nuovo progetto discografico, “ECLIPSE” (distribuzione Sony Music Italy), in uscita il 31 marzo.

Chiara Civello presenterà live il nuovo album in alcune prestigiose location in giro per l’Italia.

Tra le prime date confermate c'è anche quella del 5 maggio alla Basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli di NAPOLI