Chiaia in love 2018: si accendono le luci di San Valentino

Giovedi 8 febbraio alle ore 19.30 a piazza san Pasquale si sono accese le luci di San Valentino che hanno dato il via alla rassegna Chiaia in Love fortemente voluta e diretta da Confcommercio Chiaia District nella figura del direttore di Confcommercio Pasquale Russo e delle imprenditrici Carla della Corte, Roberta Bacarelli, Claudia Catapano e Paola Greco.

Da piazza san Pasquale il via all’illuminazione di tutte le vie del centro con cuori e scritte che compongono un’ideale passeggiata romantica realizzata con il supporto di importanti sponsor. Su via Morelli, via dei Mille e via Belledonne è tracciata la rotta d’amore di Grimaldi Lines; B700 “veste” via Carlo Poerio all’altezza di piazza dei Martiri e via san Pasquale, non poteva oche illuminare piazza santa Caterina Eddy Monetti, un nome dello stile classico napoletano; Mercedes AMB Selezione Auto accende i motori su via Alabardieri e Smart Center su via Alabardieri ; Aldo ​Coppola​ by Massimiliano dà un suo personale taglio all’avanguardia su via Filangieri al.

E’ in love anche Polisanitaria Iodice protagonista su via Nisco BCC Napoli infine spicca a piazza dei Martiri . Un’iniziativa di successo destinata a durare fino all'otto marzo e a cui hanno lavorato in molti con impegno e dedizione.



"Un ringraziamento speciale- dicono i promotori - va al Sindaco Luigi de Magistris, al vicesindaco Raffaele del Giudice e all'assessore Enrico Panini, al presidente della prima municipalità Francesco de Giovanni. Grazie di cuore a Spotlight adv nella figura di Alessandro Crasta e Alessandro Cirino, Nunzio Criscuolo, Maurizio Marinella , Marco Cantarella . della Confcommercio , Paolo Tortora di Galà Eventi; Mila Gambardella e Cristiana Giordano".