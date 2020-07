"Chi è papà", il nuovo brano di Daniele Bianco

"Chi è papà", pubblicato il nuovo brano di Daniele Bianco.

"Non è stato facile incidere questa canzone - dichiara Daniele Bianco - l'emozione era troppo forte e le note erano bagnate dalle mie lacrime". Con voce rotta dalle dall'emozione, Daniele Bianco ci parla del suo ultimo singolo, "Chi è papà", inno per tutti quei padri molto spesso allontanati dai figli dopo la separazione, e costretti a viverli solo nei ritagli decisi dal tribunale. "Ci tengo a specificare che il mio brano è dedicato ai papà con la P maiuscola e non a quegli uomini che maltrattano le mogli e non fanno il proprio dovere con i figli - prosegue il cantautore - questo brano è per i papà separati che, come me, dedicano corpo e anima ai propri figli".

Il brano, uscito da pochissimo, già sta spopolando in Italia e si prepara a diventare un inno per i padri separati; Bianco infatti non è nuovo a regalarci colonne sonore significative, basti pensare al brano "Nu matrimonio napulitano", colonna sonora del famossissimo "Castello delle Cerimonio" in onda su Real Time.