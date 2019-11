Chef in Pizzeria: da Salvo alla Riviera sei serate con gli chef stellati

Sei appuntamenti nella Pizzeria Salvo a Riviera di Chiaia n. 271 a Napoli, dove i grandi protagonisti della cucina italiana saranno ospiti di Francesco e Salvatore Salvo, per dar vita a vere e proprie jam session del gusto. Un viaggio nelle migliori cucine d’Italia senza muoversi da Napoli.

Già da molti anni, diverse pizze dei Fratelli Salvo sono realizzate grazie alla collaborazione con grandi interpreti della cucina italiana, ma con CHEF IN PIZZERIA l'intento è quello di realizzare pizze ad hoc da offrire alla clientela che godrà anche dello spettacolo visivo della loro creazione.



CHEF IN PIZZERIA prenderà il via mercoledì 13 novembre, a partire dalle ore 21.00, con Bobo e Chicco Cerea del celebre ristorante Da Vittorio, da tantissimi anni 3 stelle Michelin, per una serata che è già SOLD OUT. È la prima volta che Cerea sceglie di creare un connubio tra la sua arte culinaria e quella dei maestri pizzaioli, segno della stima e dell'amicizia reciproca tra lo chef stellato e i fratelli Salvo.

La clientela della Pizzeria Salvo potrà così vivere un’emozionante esperienza di gusto, completata dagli abbinamenti con le bollicine di Ferrari Trento, diventate ormai un partner immancabile dei Fratelli Salvo.



A seguire, si alterneranno nei sei appuntamenti altrettanti grandi nomi della cucina italiana e internazionale: da Alessandro Negrini (Il Luogo di Aimo e Nadia), Salvatore Bianco (Il Comandante) e Gennaro Esposito (Torre del Saracino), alla cucina "in rosa" di Cristina Bowerman (Glass Hostaria), per finire con Ernst Knamm (Pasticceria Knamm).

Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione: tel. 3384092182 o mail eventi@salvopizzaioli.it