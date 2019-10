A Napoli una speciale lezione d'alta cucina con lo chef Heinz

Heinz Beck, chef 3 stelle Michelin del raffinato ristorante “La Pergola”, sarà a Napoli per un’esclusiva lezione di alta cucina.

Cinque ore di altissima formazione in cui affronterà le nuove tendenze della ristorazione, analizzerà il concetto di creatività in cucina e realizzerà un piatto in menù a “La Pergola”.

Una lezione teorico pratica, intervallata dalle domande dei fortunatissimi partecipanti e dall’osservazione e manipolazione delle materie prime. Al termine della lezione i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al corso firmato dallo chef Heinz Beck.

L’imperdibile appuntamento è a Città della Scienza, il 24 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

INFO E PRENOTAZIONI 800598683 oppure assoapi@assoapi.it