C(h)aracter Pop: viaggio nell'universo pittorico hyperpop di Esteban Villalta Marzi

C(h)aracter Pop é un viaggio nell'universo pittorico hyperpop di EVM attraverso i suoi esplosivi personaggi.

I personaggi che EVM ha dipinto durante la sua carriera non definiscono soltanto singoli cicli ma evidenziano la mescolanza di svariati contesti divenuti tendenze linguistiche, come nel caso della Movida Madrileña o del graffitismo urbano. Un modello espressivo che chiama in causa la cultura statunitense, madre e radice della Pop Art (character in anglosassone significa personaggio)



Tutti questi personaggi hanno una forza e una personalità: ciò che si dice "un carattere". I protagonisti vengono reinterpretati e metabolizzati al modo di EVM, con il "carattere" che lo definisce in maniera complessa e mai didascalica. L'artista non esita a mostrare Batman mentre balla un flamenco o Hulk accanto ad una ballerina. Si potranno vedere in questa mostra i sui mitici Blood Runners, gli Ices Guys o le sue EVM Girls coi loro tacchi altissimi e la loro sensualità da nuovo millennio.



Questi personaggi disegnano un percorso artistico che nelle sue tendenze cicliche è rimasto omogeneo, mantenendo un marchio che appartiene solo a lui e al suo territorio, un territorio con un forte carattere: signore e signori, ecco il il territorio hyperpop di EVM.

Gallery