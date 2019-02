“Chaos – Humanoid B12" per la prima volta in scena a Napoli

Il 2 e 3 marzo la Compagnia Mulino ad Arte sarà per la prima volta a Napoli al teatro Nest Napoli Est Teatro con lo spettacolo “Chaos – Humanoid B12" per trasportare il pubblico nel 2026, in un mondo in cui il progresso tecnologico è talmente avanzato che l’uomo si è dimenticato di sé stesso. Agli inizi del XXI secolo si auspicava un mondo in cui le differenze non sarebbero più state causa di divisioni. La perdita di valori, un feroce relativismo unito allo smarrimento di rapporti umani veri, hanno alimentato falsi ideali e modelli pericolosi. L’integrazione rimane un problema irrisolto, con la nascita di forme di intolleranza nostalgiche di un passato che ritorna. In questo contesto si intreccia la storia di due personaggi opposti, un biancaliano e una verdiana, costretti a convivere in un campo di sterminio costruito dagli Humanoid B12, i robot di ultima generazione, che dichiarano guerra all’umanità intera. Uno spettacolo per riflettere sulla guerra, sulla migrazione e sull’integrazione. Uno spettacolo che sogna la Pace.

L’ARCO DI DIANA_il teatro protegge i talenti

Lo spettacolo rientra nel progetto l’ARCO DI DIANA_il teatro protegge i talenti, con cui il teatro Diana ha deciso di sostenere la stagione del teatro Nest, tramite un progetto di promozione, comunicazione, di mobilitazione del pubblico e di visione trasversale del teatro.

Di cosa si tratta? In fase di definizione del calendario il Teatro Diana ha individuato 5 spettacoli della propria stagione, che per forza attrattiva e comunicativa hanno la capacità di attirare una grande attenzione di pubblico. Il pubblico del Diana avrà la possibilità di assistere allo spettacolo del Nest ad un prezzo agevolato (10euro) ed inoltre potrà usufruire di un servizio navetta che collegherà il Vomero al Nest in occasione degli spettacoli “accoppiati”. Ciò favorirà la mobilitazione per scopi culturali del pubblico dalle zone alte alla periferia della città. Inoltre il pubblico del Diana si approccerà alla nuova drammaturgia e ai nuovi linguaggi teatrali, che potrà risultare ai loro occhi altrettanto interessante.



COSTO BIGLIETTO: 10 EURO COMPRENSIVO DEL SERVIZIO NAVETTA per gli abbonati al Teatro Diana, under 25, over 65

PARTENZA NAVETTA: PIAZZALE ANTISTANTE IL TEATRO DIANA/PIAZZA BOVIO ORARI PARTENZE: SABATO ORE 19.15/20.00 - DOMENICA ORE 16.15/17.00

RITORNO A FINE SPETTACOLO SEMPRE AL PIAZZALE ANTISTANTE IL TEATRO DIANA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL NUMERO 333 322 3780

PER INFO teatronestt@gmail.com - www.compagniateatronest.it