Cesare Basile & Caminanti allo Scugnizzo Liberato per presentare "Cummeddia"

A quasi tre anni di distanza dal precedente album "U Fujutu su nesci chi fa?" ecco tornare Cesare Basile con “Cummeddia”, un nuovo album di storie e canzoni in uscita il prossimo 11 Ottobre.



Cesare racconta che "Cummeddia in siciliano vuole dire cometa o aquilone.

Il passaggio di una cometa è segno infausto, presagio di sventure pubbliche, monito divino, annuncio di peste.

La regola è la peste.

Dopo averci accecato lo spirito ci strappa il cuore.

Di fronte all'ordine della peste l'unico gesto è la rivolta, quando la cometa aquilone annuncia non il castigo ma un nuovo cominciamento”



La musica fondamentale di Cesare Basile, torna a far vibrare lo Scugnizzo Liberato, a due anni di distanza dal suo precedente e indimenticabile concerto. Con lui ancora una volta i Caminanti, collettivo aperto di musicisti che ormai da anni è al seguito di Basile, per infiammare il palco che lo ha visto conquistare, disco dopo disco, il pubblico di Napoli.

OPEN ACT:

Francesco Santagata (Live Looping) con Achille Pignatelli e Francesco Luongo

DOVE: Scugnizzo Liberato, Salita Pontecorvo, 46

SOTTOSCRIZIONE CONSIGLIATA: 5 EURO