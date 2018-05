"Cercando Ofelia": la presentazione a Napoli all'ordine degli psicologi

"Cercando Ofelia" di Antonella Lia è un thriller a carattere psicologico, in cui la suspense non nasce da omicidi o creature misteriose, ma scaturisce da conflitti e segreti di famiglia. Per connotare l'orrore basta confondere le menti dei bambini e in questa fiaba nera il disturbo familiare 'infetta' tutti i membri del contesto e la patologia dilaga oltre le generazioni.



Se ne parlerà il 16 maggio 2018 alle ore 18:30, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Campania in Piazzetta Matilde Serao 7 a Napoli.

La presentazione del libro rientra nel calendario di eventi letterari organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Campania e denominato "Letture in Ordine", pensato non solo per gli psicologi ma anche per gli studenti di Psicologia e per tutti gli appassionati di lettura.



A partire dalle 18:30, si comincierà con i saluti della Presidente dell'Ordine Psicologi Campania Antonella Bozzaotra. A seguire, la Vicepresidente dell'Ordine Psicologi Campania Lucia Sarno introdurrà il dibattito con Angela Cortese, esperta dei processi formativi, già docente presso il Consiglio Scolastico Provinciale, già Assessore all'Istruzione e alle Pari Opportunità della provincia di Napoli e Presidente della Commissione d’Inchiesta Anticamorra, che discuterà del libro insieme con l'autrice Antonella Lia, Psicologa Psicoterapeuta, Sociologa e Docente di Filosofia, da anni impegnata contro la violenza domestica e autrice di numerosi saggi in difesa dei bambini e centrati sui disturbi familiari.