"Centoparole": appuntamento con la rassegna per bambini "La Lanterna Magica"

Domenica 10 novembre alle ore 16.30, 17.45 e 19.00, sul palcoscenico del Nuovo Teatro Sancarluccio, va in scena Centoparole del Teatro dei Sensi Rosa Prìstina, nato nel 2009 a Napoli per dare seguito alla ricerca cominciata con il Teatro de Los Sentidos di Enrique Vargas, nel segno della poetica sensoriale.

Il secondo appuntamento della rassegna di teatro per l'infanzia La Lanterna Magica, a cura de Il Teatro nel Baule, porta la firma di Susanna Poole, anche in scena con Rosaria Bisceglia, Sofia Campanile, Roberta Di Domenico De Caro e Cinzia Romanucci. Lo spettacolo, che si avvale delle musiche di Carlo Melito, è consigliato per i bambini dai 3 ai 9 anni.

Costo del biglietto 10 euro (intero adulto); 8 euro per il ridotto (riservato ai bambini fino a 13 anni; famiglie con min. 4 componenti; tesserati Il Teatro nel Baule; allievi Teatro Sancarluccio e a chi acquista i biglietti online). Lo spettacolo Centoparole è gratuito per gli adulti/accompagnatori di bambini di 3 e 4 anni. Info a 3478437819 oppure 3487335857; info@ilteatronelbaule.it; www.ilteatronelbaule.it.

Centoparole introduce i giovanissimi spettatori in un viaggio fantastico. Saranno loro gli interpreti della storia, veri e propri viaggiatori in un mondo immaginario costruito intorno agli archetipi dei quattro elementi naturali: acqua, aria, terra e fuoco. Nello spazio illuminato da piccole luci soffuse, guidati da uno strampalato musicista, i piccoli spettatori incontreranno cinque in-cantatrici, ciascuna delle quali incarna uno dei quattro elementi, con l’aggiunta di un quinto elemento, magico e misterioso. Negli spettacoli de Il Teatro dei Sensi Rosa Prìstina il pubblico è il vero protagonista dell'esperienza teatrale, attraverso un linguaggio spettacolare non verbale, che fonde immaginazione e memoria. Un teatro di partecipazione nel quale lo spazio scenico viene disegnato dal suono, evocato dall'odore, dal contatto con un corpo o un oggetto, dalla sollecitazione del gusto.

Il prossimo appuntamento con La Lanterna Magica è in programma per il 22 dicembre con Concerto in platea!, dialoghi sonori e improvvisazioni musicali per orchestre di bambini de La Fabbrica del divertimento, polo educativo nato nel 2006, che si caratterizza per laboratori, corsi e attività culturali in cui emerge il valore pedagogico dell' “imparare facendo”.

Opera sensoriale per 25 spettatori

Età consigliata: dai 3 ai 9 anni

Durata: 30 minuti